Налоговая реформа, которая убивает будущее

Слепое копирование европейского опыта в налоговой сфере может привести к стремительной архаизации украинской экономики и общества в целом. На этой неделе министр финансов Наталья Яресько представила видение правительства относительно изменения Налогового кодекса. Подход прост – единая ставка в 20 % для всех ключевых налогов, отмена всех льгот и резкий рост налогов на имущество (машины, квартиры, землю) и пассивные доходы. Презентация эффектна и явно направлена на то, чтобы понравиться европейским советникам и политикам. В ЕС очень любят бороться за социальное равенство через налоги на имущество, когда налог на квартиру сопоставим с размером коммунальных платежей, а налог на автомобиль фактически равен расходам на бензин. Как результат – в той же Швейцарии, Голландии или Германии большая часть граждан всю жизнь живут в съёмном жилье (чтобы платить меньше налогов) и пользуются исключительно общественным транспортом (исходя из тех же соображений).

В Украине внедрение подходов, предложенных Минфином, может привести к непоправимым последствиям – деиндустриализации экономики и резкому обострению социального неравенства. Несколько примеров.

У нас, в отличие от Испании или Дании, нет гетто – в одном доме или квартале могут жить как очень богатые люди, так и скромные врачи или учителя. Более того, исторические центры большинства украинских городов – это, как правило, место жительства пенсионеров, получивших там квартиры в 60-х годах прошлого века. Сейчас они могут себе позволить жить в центре, ведь большая часть жилого фонда сегодня не облагается налогом на недвижимость, а для оплаты коммуналки можно оформить субсидию. После принятия налоговой реформы от Яресько эта «несправедливость» будет устранена – пенсионеры будут вынуждены продать свои квартиры в центре Киева или Днепропетровска и уехать доживать век куда-то в райцентр по одной простой причине – они не смогут позволить себе уплатить налог на недвижимость, ставка которого будет определяться местной властью и варьироваться в зависимости района расположения жилья. Чем не «геттизация» страны по социальному признаку?

С промышленностью правительство намерено поступить еще жестче. Сейчас в Украине простаивает сотни заводов и фабрик – собственники годами платят зарплату директору и охране в надежде на приход инвестора, улучшение конъюнктуры рынка или появление доступных кредитов. Еще больше – тысячи предприятий – работают вполсилы: из нескольких десятков цехов функционирует один-два, а остальные стоят законсервированными до лучших времен. Пример тому – «ДнепрАзот» с десятками «ожидающих» производственных помещений на территории. Налоговая реформа от Яресько поставит крест на этой части экономики. Министр финансов предлагает резко повысить налог на коммерческую недвижимость и облагать квадратные метры производственных площадей. В том числе и тех, что простаивают. В результате собственнику будет выгоднее снести неработающий цех или завод, нежели платить налог в тщетном ожидании прихода к власти компетентных людей. Десятки, сотни райцентров и моногородов будут обречены на вымирание – после демонтажа неработающих производств жители этих населенных пунктов утратят последнюю надежду на нормальную работу в будущем и будут вынуждены уехать в поиске лучшей доли. К слову, парламентский Комитет промышленной политики рассматривает возможность предоставления льгот, по типу индустриальных парков, для предприятий с законсервированным производством с целью его реанимации на простаивающих площадях. Государство и так от них ничего не получает: ни налогов, ни рабочих мест.

Как будет выглядеть Украина после имплементации идей Натальи Яресько? Чтобы представить, достаточно слетать в Гану, Сенегал или Кот-д'Ивуар. Страны Гвинейского залива после обретения независимости просто скопировали налоговое законодательство своей бывшей метрополии – Франции – и обрекли себя на десятилетия деградации и сползания в нищету.

Отсутствие налоговых льгот в стране, которая развивается, приводит к тому, что выживают только отрасли, имеющие естественные конкурентные преимущества. В Украине это добыча полезных ископаемых и выращивание зерновых. Авиа- и судостроение, машиностроение и металлообработка очень быстро умрут – они попросту проиграют конкуренцию европейским производителям из-за разницы в стоимости кредитных ресурсов: в Европе это 2-5% годовых, у нас – больше 30%. Граждане пострадают не меньше – бедные люди просто не смогут себе позволить быть собственниками квартир, машин или дачных участков: у них не будет возможности оплатить налог на имущество. А это значит, что скромных в финансовом отношении владельце квартир в престижных районах ждет суд и принудительное выселение. В Сенегале можно переселиться в картонную коробку – там зим нет. А что делать украинцам? Копать землянки?

Однако самое главное – налоговая реформа от Яресько забирает у нас, у наших детей, будущее. Правительство намерено отдать финансирование школ, больниц, учреждений культуры и спорта на места, а оплачиваться эти расходы будут за счет поступлений от налога на недвижимость. На практике это означает, что дома культуры и спортзалы, амбулатории и школы будут функционировать только в богатых громадах. В депрессивных регионах, где некому будет платить налог на квартиры и машины, профинансировать расходы на образование и здравоохранение не будет возможности. И мы прям как в Сенегале будем обращаться в ООН за помощью в борьбе с безграмотностью и эпидемиями.

Как народный депутат я не поддерживаю такую налоговую реформу.

Александр Дубинин, народный депутат, глава подкомитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики Комитета по вопросам промполитики и предпринимательства, член межфракционного объединения «Укроп»