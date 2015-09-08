Европа опасно маргинализирует тему войны в Украине – президент Польши

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время открытия XXV Экономического форума в Кринице, сообщает Польское радио.

“Сегодняшней Европе грозят четыре крупнейшие проблемы. Это демографический кризис, кризис Еврозоны, миграционная кризис, а также опасная маргинализация войны в Украине и российской агрессии”, – сказал Дуда.

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По мнению президента Польши, Минские договоренности, заключенные в феврале этого года, имели положительное влияние на урегулирование кризиса в Украине, однако не принесли долгосрочного мира.

“Конфликт в Украине должен закончиться долгосрочным миром, а не замораживанием. А длительный мир должен означать возвращение к международно-признанным границам”, – подчеркнул Дуда.

Он в очередной раз заявил о желании Польши принимать более активное участие в урегулировании ситуации на Донбассе. Дуда напомнил, что Минские договоренности не выполняются в полном объеме и вряд ли будут соблюдаться, поэтому ЕС уже сейчас стоит задуматься над тем, что Европа может предложить Киеву после 31 декабря, когда истекает срок действия Минских соглашений.

Кроме того, президент подчеркнул, что для хорошего будущего Европы важно единство и партнерство стран-членов ЕС, тогда как эгоизм отдельных государств может это будущее перечеркнуть. Для примера Дуда привел Германию, власть которой в последнее время возобновила усилия по строительству совместно с «Газпромом» газопровода Nord Stream-2 ("Северный поток-2") в обход Польши.

Экономический форум в Кринице является одной из крупнейших в Центрально-Восточной Европе ежегодной конференцией, на которой встречаются политики, бизнесмены, деятели культуры и самоуправления. Лозунгом нынешнего форума является “Как построить сильную Европу. Стратегии для будущего”. Одной из ведущих тем встречи является ситуация в Украине.