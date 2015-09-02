У Порошенко уверяют, что "Батькивщина" и "Самопомич" подтвердили свое участие в коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко сообщил в комментарии журналистам после совещания руководителей коалиции с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

“Коалиция существует. На сегодняшний день на этом заседании лидеры “Батькивщины” и “Самопомочи” еще раз подтвердили, что они работают в коалиции”, - сказал Кононенко.

Он отметил, что фракции «Батькивщина» и «Самопомич» также высказали свои замечания относительно работы коалиции, в частности, заявили о желании расшить их участие в механизме принятия решений.

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По словам Кононенко, есть позиция БПП, “Народного фронта” и позиция спикера, что если две фракции коалиции считают, что “им некомфортно работать и нужно что-то менять, мы готовы это делать, мы готовы менять”.

“Следующую неделю мы этому посвятим”, - сказал депутат и добавил, что с учетом того, что речь идет о механизме принятия решений, то в этом процессе должны участвовать и президент, и премьер.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября фракция Радикальной партии объявила о выходе из парламентской коалиции.