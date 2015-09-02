У Порошенко уверяют, что "Батькивщина" и "Самопомич" подтвердили свое участие в коалиции
Нет оснований повторно подписывать коалиционное соглашение за выход из состава коалиции фракции Радикальной партии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко сообщил в комментарии журналистам после совещания руководителей коалиции с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом.
“Коалиция существует. На сегодняшний день на этом заседании лидеры “Батькивщины” и “Самопомочи” еще раз подтвердили, что они работают в коалиции”, - сказал Кононенко.
Он отметил, что фракции «Батькивщина» и «Самопомич» также высказали свои замечания относительно работы коалиции, в частности, заявили о желании расшить их участие в механизме принятия решений.
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По словам Кононенко, есть позиция БПП, “Народного фронта” и позиция спикера, что если две фракции коалиции считают, что “им некомфортно работать и нужно что-то менять, мы готовы это делать, мы готовы менять”.
“Следующую неделю мы этому посвятим”, - сказал депутат и добавил, что с учетом того, что речь идет о механизме принятия решений, то в этом процессе должны участвовать и президент, и премьер.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября фракция Радикальной партии объявила о выходе из парламентской коалиции.