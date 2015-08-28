Яценюк предлагает созвать собрание парламентской коалиции

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает созвать собрание народных депутатов от коалиции и провести серьезную дискуссию о дальнейших действиях для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании Кабинета министров, на котором публично отчитываются все министры.

"С сегодняшнего дня вы можете зайти на сайт Кабинета министров и увидеть по каждому министру и министерству конкретные шаги, которые были сделаны, не были сделаны и что планируется дальше выполнять", - сказал он.

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Яценюк отметил, что отдельно такой отчет должен быть подан в Верховную Раду в декабре.

"Но мы как правительство обращаемся к нашим партнерам по коалиции созвать собрание народных депутатов от коалиции, и в стенах украинского парламента также провести серьезную предметную дискуссию, что необходимо сделать для страны нам совместно", - сказал глава правительства.