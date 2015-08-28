Партии Порошенко и Яценюка объединятся на местных выборах - депутат

Речь идет только об объединении на местные выборы, а про полное объединение политических сил пока что ведется только дискуссия.

"У меня достоверных данных об объединении партий нет. Мы начали дискуссию об этом. Я не думаю, что нас просто так возьмут и поставят в известность - знаете, ваш начальник Пашинский. Все же будет дискуссия внутри фракции. 31 числа мы будем говорить об этом на заседании фракции", - сказала депутат от фракции БПП Ольга Червакова "Украинской правде".

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К тому же, депутат Арьев заявил, что переговоры продолжались и в ночь на пятницу.

Лидер парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что в партии Порошенко ожидают присоединения других политических сил, в том числе "Народного фронта ", для участия в местных выборах.

"Мы ожидаем присоединения других политических сил ... в том числе "Народного фронта"", - сказал Луценко журналистам.

Он напомнил, что еще год назад предлагал председателю политического совета партии "Народный фронт" Арсению Яценюку объединиться и идти на выборы вместе".

Напомним, что выборы в местные органы власти состоятся 25 октября.