Во Львовском городском совете создали депутатскую группу "УКРОП"

В состав группы вошли депутаты Львовского городского совета Иван Гринда, Святослав Макитра, Тарас Семущак, Сергей Подолинный и Андрей Хомицкий. Руководителем группы избран Иван Гринда.

«Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед теми людьми, которые поверили нам, когда выбирали нас в горсовет, и продолжают доверять сейчас. Мы немало успели сделать, однако убеждены, что работая с командой, которая разделяет наши взгляды, сможем сделать больше», – заявил руководитель группы «УКРОП» во Львовском городском совете Иван Гринда.

Глава Львовской областной организации УКРОПа Игорь Телишевский подчеркнул, что группа «УКРОП» во Львовском городском совете – первая группа «Украинского объединения патриотов» в городских и областных советах Украины.