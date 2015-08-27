Во Львовском городском совете создали депутатскую группу "УКРОП"

15:24, 27 августа 2015
Политика
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27 августа 2015 года на заседании сессии Львовского городского совета внефракционные городские избранники объявили о создании депутатской группы «Украинское объединение патриотов – «УКРОП». 

Іван Гринда

В состав группы вошли депутаты Львовского городского совета Иван Гринда, Святослав Макитра, Тарас Семущак, Сергей Подолинный и Андрей Хомицкий. Руководителем группы избран Иван Гринда. 

«Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед теми людьми, которые поверили нам, когда выбирали нас в горсовет, и продолжают доверять сейчас. Мы немало успели сделать, однако убеждены, что работая с командой, которая разделяет наши взгляды, сможем сделать больше», – заявил руководитель группы «УКРОП» во Львовском городском совете Иван Гринда. 

Глава Львовской областной организации УКРОПа Игорь Телишевский подчеркнул, что группа «УКРОП» во Львовском городском совете – первая группа «Украинского объединения патриотов» в городских и областных советах Украины.

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