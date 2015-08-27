В Киеве состоялся Форум региональных лидеров партии "Наш край"

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Наш край".

Перед участниками форума выступили сопредседатели партии: первый вице-мэр Киева (2010-2013 гг) Александр Мазурчак, народный депутат от Харькова Александр Фельдман, народный депутат VII созыва от Запорожья Сергей Кальцев, народный депутат от Одесской области Антон Киссе, мэр Николаева Юрий Гранатуров.

Региональные лидеры решили идти на выборы единой политсилой "Наш край" и совместными усилиями обеспечить представительства в местных советах, которые будут способны решить насущные проблемы каждой области, города и села.

Народный депутат от Харькова Александр Фельдман отметил, что перед партией стоит нелегкая задача, но он верит в победу.

"Впереди у нас сложное время. Я думаю, что мало у кого есть иллюзии, что предстоящая кампания будет простой. Но я верю в успех, потому что"Наш край"- это партия прагматиков. Партия тех, кто выступает за здоровый региональный эгоизм. А успешная благополучная страна состоит из успешных и благополучных регионов. И в этом залог процветания и единства Украины ", - отметил Александр Фельдман.

Его коллега от Запорожья Сергей Кальцев в своем заявлении акцентировал внимание на том, что центральная власть должна учитывать мнение и голос каждого региона.

"Отдельно он, конечно, слабый, поэтому мы и объединились в политическую партию"Наш край", чтобы совместными усилиями достучаться до верхов и заставить их считаться с интересами регионов", - сказал Кальцев.

Александр Мазурчак зачитал обращение партии "Наш край" к гражданам, в котором участники форума призвали украинцев быть бдительными относительно программ политических партий, не отвлекаться на фантомные проекты и поддержать людей дела, профессионалов, которые много лет своими действиями в каждом городе и селе создают Украину.

Как известно, 30 июля в Киеве была презентована новая политическая сила "Наш край", которая будет представлять интересы регионов. О присоединении к партии уже заявили более 60 мэров и региональных лидеров. Процесс присоединения продолжается.