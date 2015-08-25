Порошенко снова начал рассказывать о перспективах безвизового режима "в ближайшее время"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после церемонии принесения присяги новой патрульной полицией Одессы.

"Ключевая задача состоит в том, чтобы ускорить реформы и обеспечить быструю интеграцию Украины в ЕС. Мы сделали все для того, чтобы наибольшее количество стран-членов ЕС менее чем за год ратифицировали соглашение с ЕС. Уверен в том, что мы сможем в ближайшее время отчитаться о проведенных реформах и получить перспективу безвизового режима", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 18 августа президент сообщил, что Украина передала Еврокомиссии отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима и ожидает положительную рекомендацию по введению безвизового режима.

Справка УНИАН. Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализацииначался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года. В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима, и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.