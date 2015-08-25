Порошенко прокомментировал приговор Сенцову: Организаторы судилища окажутся на скамье подсудимых
Президент Украины Петр Порошенко выражает уверенность, что российские организаторы судилища над украинским режиссером Олегом Сенцовим окажутся на скамье подсудимых.
Об это глава государства отметил в Twitter.
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"Держись, Олег. Придет время, и те, кто организовал судилище над тобой, сами окажутся на скамье подсудимых!", - подчеркнул Порошенко.
Держись, Олег. Придет время, и те, кто организовал судилище над тобой, сами окажутся на скамье подсудимых! pic.twitter.com/GwBTIIgSuh
— Петр Порошенко (@poroshenko) 25 Август 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня российский суд совокупно по разным статьям приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы.
Напомним, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.
Оба вину отрицают со дня их задержания.
В ходе суда Сенцов и один из главных свидетелей обвинения, ранее судимый крымчанин Геннадий Афанасьев, заявили о том, что их жестоко пытали. Афанасьев на суде отказался от своих показаний против Сенцова.
Обвинение требовало для Сенцова 23 года строгого режима, Кольченко - 12 лет.