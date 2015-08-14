Суд возобновляет рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передавал УНИАН, судебное заседание перенесено из-за неявки адвоката Пукача Григория Демиденко.

Читайте такжеПодольский подозревает, что на адвоката Пукача давят Генпрокуратура и судВ начале судебного заседания потерпевший по делу журналист Алексей Подольский, которого 11 августа суд за неподобающее поведение лишил права на определенное время присутствовать на заседании, пытался прорваться в зал, но сделать это ему помешали сотрудники судебной милиции “Грифон”.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.