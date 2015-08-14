Суд возобновляет рассмотрение жалобы на приговор Пукачу
11:00, 14 августа 2015Политика
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Ранее Апелляционный суд Киева перенес на 11.00 пятницы рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Украины Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
В 2012 году суд приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе / УНИАН
Как передавал УНИАН, судебное заседание перенесено из-за неявки адвоката Пукача Григория Демиденко.
Читайте такжеПодольский подозревает, что на адвоката Пукача давят Генпрокуратура и судВ начале судебного заседания потерпевший по делу журналист Алексей Подольский, которого 11 августа суд за неподобающее поведение лишил права на определенное время присутствовать на заседании, пытался прорваться в зал, но сделать это ему помешали сотрудники судебной милиции “Грифон”.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.
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