Если бы выборы в Киеве состоялись сегодня (опрос)

Если бы выборы мэра Киева состоялись в следующее воскресенье, то победителем стал бы Виталий КЛИЧКО.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в апреле 2008 года социологической компанией „Интерсоциосистема”, переданные УНИАН.

В частности, за В.КЛИЧКО отдали бы свои голоса 32,6% опрошенных. Действующий мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набрал бы 22,2% голосов, Александра ТУРЧИНОВ – 6,7%, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 6% и Николай КАТЕРИНЧУК - 5,5%.

При этом, если бы выборы проводились в два тура, то во втором туре Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил бы почти то же количество голосов – 22,8%. Вместо этого В.КЛИЧКО увеличил бы количество своих сторонников до 42,1%.

Среди опрошенных намерены в любом случае принять участие в голосовании на выборах мэра города Киева 66,2% киевлян. При этом 22,8% респондентов окончательно еще не определилось с тем, воспользуются ли своим правом избирать, и 12% не пойдут на выборы мэра города Киева в любом случае.

Всего были опрошены 2013 респондентов методом поквартирного анкетирования по квотной выборке, которая представляет взрослое население Киева (старше 18 лет) по возрасту и полу. Количество опрошенных в каждом районе является пропорциональным количеству жителей, старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.