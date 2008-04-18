БЮТ приветствует решение Конституционного Суда

Блок Юлии Тимошенко приветствует решение Конституционного Суда Украины, которое четко регламентирует принятие законов и Конституции Украины на всеукраинском референдуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат, член БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

«На протяжении последних полгода БЮТ настойчиво отстаивал позицию и объяснял украинскому обществу, что Конституцию Украины нельзя принимать антиконституционным путем. Те, кто таким образом пытается изменить Конституцию Украины, не только ставят под угрозу демократию в стране – такие действия могут привести к потере ее суверенитета», - сказал он.

По словам А.ПОРТНОВА, «своим решением Конституционный Суд постановил: для того, чтобы проводить конституционный референдум – сначала необходимо внести изменения в действующую Конституцию Украины, то есть, через Верховную Раду Украины».

«Учитывая это, мы можем заявить, что оппоненты БЮТ, которые блокировали создание Временной специальной комиссии по вопросам внесения изменений в Конституцию Украины, не имели для этого никаких юридических оснований», - отметил он.

По словам А.ПОРТНОВА, Конституционный Суд фактически обязал парламент взять на себя всю ответственность за конституционный процесс в государстве.

«Ситуацией с изменениямм к Конституции, принятием ее на референдуме и тому подобное – Президент Украины длительное время держал в напряжении, как парламент, так и украинское общество. После сегодняшнего решения КС у Президента начался обратный отсчет времени», - заявил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, КС обнародовал решение по делу о конституционном представлении Президента Украины об официальном разъяснении ряда положений Конституции (дело о принятии Конституции и законов на референдуме).

Как сообщил в интервью журналистам председатель КС Андрей СТРИЖАК, согласно этому решению, новая Конституция Украины не может быть утверждена на всеукраинском референдуме без решений Верховной Рады.