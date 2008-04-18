Левко Лукьяненко предостерегает Ющенко от давления на правительство

Народный депутат четырех созывов Левко ЛУКЬЯНЕНКО предостерегает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от давления на правительство.

Об этом идет речь в открытом письме Л.ЛУКЬЯНЕНКО к В.ЮЩЕНКО, текст которого передан УНИАН.

“Отойдя от депутатской деятельности, не могу равнодушно наблюдать за тем, что делается в нашем государстве и вокруг него”, - отметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО, указав, в частности, на “активизацию антиукраинских сил”. “Россия, подстрекнув в Бухаресте Германию на мюнхенский сговор против Украины, перешла, по сути, в генеральное наступление на наше государство, которое ПУТИН, по его же собственным словам, государством даже не считает”, - считает экс-депутат.

По его словам, Москва, понимая, что главным оружием теперь является информационное, “льет реки лжи и антиукраинской грязи через свои телеканалы, которые и до сих пор свободно транслируются в Украине”. При этом Л.ЛУКЬЯНЕНКО заметил, что и украинские телеканалы «не лучшие: будучи по вывеске и форме украинскими, по форме и содержанию они - российские, потому что и язык у них по большей части русский, и ценности они пропагандируют российские, и Ленин для них – выдающийся украинец”.

Как констатирует Л.ЛУКЬЯНЕНКО, в Украине очень медленно создается национальное информационное пространство. “Очень тихо идет утверждение украинских национальных ценностей. Не слишком быстро создается современная украинская нация. Но именно для такой работы мы избрали Вас Президентом, чтобы Вы сплотили нацию как государственный деятель. Такие сложные задачи требуют незаурядной политической консолидации и напряжения сил”, - подчеркивается в письме к Президенту.

Между тем, как отмечает Л.ЛУКЬЯНЕНКО, обращаясь к В.ЮЩЕНКО, “вместо этого вижу, как Ваш же Секретариат вытолкнул Вас на путь постоянного и грубого вмешательства в полномочия правительства”. При этом экс-депутат обращает внимание, что Украина с 2004 года является парламентско-президентской республикой, и “это означает, что именно правительство отвечает за экономику, а Президент имеет другие полномочия, другую миссию”.

“Но, получается, как только кому правительство прищемило хвост, тот бежит в Ваш Секретариат и ищет спасения. Как было с „РосУкрЕнерго", которое Вы защищали настолько, что выглядело так, будто Вы и в самом деле защищаете какой-то собственный интерес”, - отметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Он положительно оценил заострение Президентом вопроса коррупции, однако отметил, что тональность заявлений главы государства “вызывает подозрение, что делается это как бы благородное дело не ради борьбы с коррупцией, а для борьбы с правительством”.

“Как поверить в искренность Ваших намерений, если Вы отказались заменить генерального прокурора кандидатурой правительства? Ваш Секретариат покрывает ЧЕРНОВЕЦКОГО, Виктор БАЛОГА упрямо спасает его Вашим авторитетом. Так ли борются с коррупцией? Сохранение СЕМЕНЮК в должности председателя Фонда госимущества – это ли борьба с коррупцией?”, - спросил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, он не может принять слова В.ЮЩЕНКО о том, что все, что говорит В.БАЛОГА, то говорит Президент. “Вы, мол, Президент, а он только руководитель вашего технического Секретариата. Рьяную защиту БАЛОГОЙ ЧЕРНОВЕЦКОГО я никак не могу воспринять как Вашу позицию”, - говорится в письме.

“Как гражданин, как человек, который постоянно стоит на позициях защиты национальных интересов, я не могу понять, как Вы можете держать на должности руководителя Секретариата Виктора БАЛОГУ, который, опустив рейтинг «Нашей Украины», раскалывает Помаранчевую коалицию. Если он уничтожает ТИМОШЕНКО, то знайте, что он уничтожает и Вас, и Вашу политику, потому что в союзе с Партией регионов и коммунистами можно создать Малороссию, а не строить независимую Украину”, - подчеркнул Л.ЛУКЬЯНЕНКО в письме к В.ЮЩЕНКО.

При этом экс-депутат призвал Президента “вспомнить ценности Майдана, посмотреть со стороны на свою сегодняшнюю деятельность, и не повторить ошибку прошлой отставки правительства ТИМОШЕНКО”.