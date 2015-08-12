Новый закон о Счетной палате вступил в силу 9 августа (исправлено)
10:30, 12 августа 2015Политика
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Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Петром Порошенко новый закон о Счетной палате опубликован в газете "Урядовый курьер" от 12 августа и вступает в силу 9 августа.
Закон о Счетной палате вступает в силу 13 августа / ru.tsn.ua
Ранее заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив разъяснял, что новый закон позволит выбрать новый состав ведомства, а также полностью контролировать доходы и расходы государственного бюджета, что ранее было невозможно.
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По его словам, с этим законом были связаны условия выделения траншей международных организаций и требования Евросоюза. Кроме того, членов Счетной палаты будет не 14, а 9, и все они будут избираться Верховной Радой.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля приняла, а президент Петр Порошенко 5 июля подписал новый закон о Счетной палате.
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