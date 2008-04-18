Хорошковский говорит, что не претендует на кресло Тимошенко

Председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не претендует на должность премьер-министра, поскольку уверен, что премьер-министром должен быть лидер, имеющий необходимую поддержку в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В. ХОРОШКОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции.

«Премьер-министр - это лидер политической силы или коалиции политических сил. Премьер-министр, у которого нет поддержки в парламенте, - это никто. На сегодняшний день Украина находится на другом уровне развития, и спонтанные фигуры, которые будут выполнять техническую роль, - они не смогут развивать государство», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что сегодня, занимая должность главы Гостаможслужбы, «находится на своем месте».

*** В журналистских кругах обсуждается информация о возможном назначении В.ХОРОШКОВСКОГО на должность премьер-министра в случае отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.