Луценко объяснил, почему он стал реже появляться «на телевизорах»

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО позитивно оценивает свою деятельность и заявляет, что он не относится к тем политикам, которые работают под избирательную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции. (Ю.ЛУЦЕНКО возглавил избирательный список НУ-НС на выборах в Киевсовет – УНИАН).

«Я не отношусь к тем политикам, которые работают только во время выборов или под избирательную кампанию», - отметил министр.

«Наверное, многие заметили, я реже стал проводить пресс-конференции, появляться на телевизорах, делать громкие заявления, тем не менее, работа идет», - добавил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «работа идет неплохо, хотя было бы еще лучше, если бы милиция могла доводить до суда должностные преступления».

Министр акцентировал: «То, что мне дано законом на должности, на которой у меня минимальные шансы на успех, учитывая несменность прокуратуры и суда, я буду делать от первой и до последней минуты то, что от меня зависит».

Ю.ЛУЦЕНКО перечислил, что, например, от него зависит, что на 400 трупов стало меньше на дорогах, что нанесен удар по трамадолу, поэтому он этим гордится. «Но если от меня не зависит, сядет ли РУДЬКОВСКИЙ за должностные преступления, я все, что мог сделал, передал материалы в прокуратуру…», - сказал министр.

В заключение он заверил: «Не хочу подать себя ни героем, ни жертвой, я просто делаю то, что мне поручено правительством в моем конкретном направлении».