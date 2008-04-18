Балога рассказал Тимошенко, что ей следует запомнить

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что постановление правительства о порядке проведения земельных аукционов вплотную приблизило кризис Кабинета министров во взаимоотношениях с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом идет речь комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

«Премьер, наверное, отдает себе отчет в том, что глава государства никогда не даст кому-либо лицензию на монопольное и бесконтрольное распоряжение национальным богатством, которым является земля. Торговля землей должна регулироваться только законом, который четко установит все процедуры, на всех уровнях. Руководителю правительства следует запомнить: земельные вопросы в государстве будут решаться не из политических, а из национальных интересов. Поэтому постановление Кабмина не имеет никаких шансов на жизнь», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что высказывание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о ее полной ответственности за процессы в стране является серьезным обязующим заявлением.

Оно свидетельствует, что руководитель правительства хорошо осознает глубину проблем в экономике, которые возникли на протяжении последних месяцев и на преодоление которых должны быть направлены усилия Кабинета министров. Слова Ю.ТИМОШЕНКО также означают, что она понимает и допущенные правительством просчеты и признает степень вины за это конкретных членов ее правительственной команды, прежде всего, из экономического блока. Высказывание премьер-министра, вероятно, следует расценивать и как признак того, что Кабмин, наконец, перейдет от провозглашения оптимистичных деклараций и успокоительных заверений к конкретным антикризисным действиям.

Руководитель Секретариата также раскритиковал намерения правительства относительно проведения приватизации государственных предприятий. По его мнению, в этих планах выразительно просматриваются соображения не экономической целесообразности и выгоды, а политического расчета и популистского пиара. Ведь вырученные миллиардные средства будут направлены совсем не на структурную перестройку экономики и перспективные проекты, и даже не на обещанное БЮТ завершение реформы Вооруженных Сил, а на одноразовый пропагандистский эффект. Относительно усилий Кабмина во что бы то ни стало добиться продажи Одесского припортового завода В.БАЛОГА допустил мотив корыстной заинтересованности. Он не исключил, что Кабмин хочет провести приватизацию ОПЗ на условиях, которые позволят передать этот промышленный гигант «дружественным» структурам.

В.БАЛОГА обратил внимание, что в последних заявлениях членов правительства, назначенных по квоте БЮТ, и публичных воззваниях от имени этого блока все чаще звучит слово «требуем». Руководитель Секретариата расценивает это как признак некоторой нервозности в рядах этой политической силы, что не идет на пользу спокойной и конструктивной работе.

«Имею рецепт, как избавиться от нервного фактора в государственных делах. В одном случае, а именно в Верховной Раде, нужно вместо гневных выступлений с трибуны голосовать. Например, за новую редакцию Закона «О Кабинете министров». В другом случае - в правительстве - не принимать сомнительных постановлений и не провоцировать конфликтов с главой государства. И тогда в треугольнике парламентская коалиция - Кабинет министров - Президент будет порядок и покой, чего уже давно и с нетерпением ожидает украинское общество», - сказал В.БАЛОГА.