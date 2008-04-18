Партия регионов выкинула фортель в Харькове?

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ резко раскритиковал решение сессии областного совета о перераспределении бюджетных средств и заявил, что Партия регионов внесла в вопрос жизнеобеспечение области политический хаос.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на личном сайте губернатора.

«Вопиющий, уродливый фортель, который вчера выбросила фракция Партии регионов на сессии областного совета, - это очередной этап вмешательства политики в жизнедеятельность области», - заявил А.АВАКОВ.

По его словам, вчера «без каких-либо предыдущих согласований, с нарушением Бюджетного кодекса, порядка, законов председатель облсовета предложил новое распределение бюджета. Были сняты 20 миллионов гривен из финансирования реконструкции стадиона «Металлист», 10 миллионов - из реконструкции филармонии, 7 млн. - из реконструкции здания Госпрома, 7 млн. - из реконструкции систем теплообеспечения села Ковшаровка Купьянского района и переданы на какое-то финансирование города Харькова».

«Такое решение нарушает ряд статей Бюджетного кодекса и, главное, вносит политический хаос в хозяйственные вопросы. Это недопустимо», - отмечает губернатор.

«Я мирился с тем, когда сессия областного совета по полдня разбирает личные взаимоотношения председателя областного совета и различных гражданских лиц. Я мирился с огромным количеством институтов, которые созданы в областном совете. Поскольку считаю компромисс основой мира в этом обществе. Но в ситуациях, когда маразм перехлестывает, когда какая-то непонятная воля привносится в зал областного совета, который должен думать о ситуации в области, я мириться не собираюсь» - заявил А.АВАКОВ.

Он считает те решения, «которые были приняты и проголосованы в сессионном зале, являются незаконными, не является такими, которые я буду принимать к выполнению». «Мной, - сказал А.АВАКОВ, - немедленно, сегодня же будут обжалованы эти решения. Думаю, что сегодня же мы согласно процедуре за моей подписью опять внесем именно то распределение, которое является очевидным, продуманным и подготовленным. То деление, которого ждет область».

Губернатор назвал «цинизмом» решение относительно Ковшаровки: «Это территория, которая требует немедленного вмешательства, которая, возможно, не переживет следующую зиму. Сюда мы с большими трудностями привлекли инвесторов, плюс добавили средства госбюджета для того, чтобы заново создать систему отопления этого поселка. Теперь данный проект торпедирован Партией регионов, которая получила в этом поселке около 90% голосов. Это идиотизм, который тяжело объяснить».

«Я рассчитываю, - заявил А.АВАКОВ, - что очень быстро наведу порядок и поставлю зарвавшихся политиканов на место. Людям надо знать, что происходит, и делать для себя какие-то выводы».

Как сообщал УНИАН, на сессии 17 апреля депутаты облсовета внесли изменения в областной бюджет на 2008 год. Было принято решение перенаправить субвенции в размере 37 млн. грн., которые планировалось выделить на реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы стадиона «Металлист» (20 млн. грн.), здания Госпрома (7 млн. грн.) и областной филармонии (10 млн. грн.), в бюджет города Харькова для того, чтобы городской совет имел возможность самостоятельно распорядиться этими средствами.