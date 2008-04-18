Супрун видит, как мы приближаемся к бездне

Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН призывает все демократические партии и блоки объединиться для формирования мощной демократической силы.

Об этом говорится в заявлении лидера НДП о необходимости консолидации украинского общества, которое передано УНИАН.

“Считаем, что молчаливое наблюдение за тем, как отдельные политическо-олигархические группы раздирают государство – недопустимо. Именно поэтому мы призываем к консолидации общества. Наступило время объединиться для формирования мощной демократической силы, которая будет представлять и защищать интересы украинского общества”, - говорится в заявлении.

“Мы предлагаем немедленно создать оргкомитет из представителей партий и общественных организаций, которые осознают необходимость такого единения и готовы поступиться амбициями ради общественного развития и лучшей жизни для каждого”, - подчеркнула Л.СУПРУН.

Она призывает общественность не оставаться в стороне сегодняшних политических процессов, учитывая углубление политического кризиса, продолжение искусственного деления Украины на восток–запад, стремительный экономический упадок. “Политические дрязги и противостояния в парламенте и правительстве негативно влияют на благосостояние граждан, вызывают обеспокоенность в обществе. Отсутствие единства и общих взглядов, как со стороны власти, так и среди оппозиционных партий, приводит к тому, что наша страна с каждым днем приближается к экономической и социальной бездне”, - уверена Л.СПРУН.

По ее мнению, досрочные парламентские выборы 2007 года не привели к позитивным изменениям. “Представители партий, которые попали в Верховную Раду Украины, защищают исключительно свои узкопартийные интересы. Возможности влияния граждан на выработку и принятие политических решений нивелированы. Преодолеть эти проблемы возможно только путем консолидации”, - убеждена она.

Л.СУПРУН отметила, что такой опыт в Украине есть: 12 лет назад демократически настроенные политические партии и общественные организации объединились в Народно-демократическую партию.

“Именно НДП стала инициатором принятия многих социально значимых законов, благодаря которым были реально решены проблемы граждан. Другие попытки объединить политиков до сих пор заканчиваются ничем, поскольку осуществляются «верхами» для удовлетворения собственных интересов”, - добавила она.