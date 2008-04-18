У Черновецкого уже приготовили мешки для Луценко, Тимошенко и других

Председатель фракции Блока Леонид Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ призвал всех кандидатов в мэры Киева в эти выходные принять участие в толоке, организованной по инициативе действующего городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом идет речь в комментарии Д.КОМАРНИЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой фракции Блока Черновецкого в Киевсовете.

Пресс-служба напоминает, что 17 апреля Блок Леонида Черновецкого призвал все политические силы, которые принимают участие в досрочных выборах в Киевсовет и Киевского городского председателя, приобщиться к общегородской толоке 18-20 апреля, которая проводится по инициативе мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Председатель фракции Блока Черновецкого в Киевсовете заявил, что депутаты фракции примут участие в работах по благоустройству и уборке столицы в эти выходные и обращаются с призывом ко всем участникам досрочных выборов сделать свой личный вклад в упорядочение киевских парков, скверов и дворов.

«Мы бы очень хотели видеть всех кандидатов в депутаты Киевсовета и на пост мэра столицы, которые на деле доказывают свою любовь к Киеву, убирают и благоустраивают его. И пусть киевляне увидят, как владельцы «высоких кабинетов», которые рвутся во власть в Киеве, своими руками будут заниматься весенним уборкам столицы», - сказал Д.КОМАРНИЦКИЙ.

«Мы ожидаем, что в этом мероприятии вместе с киевлянами, членами и активистами Блока Леонида Черновецкого, примут участие и кандидаты в депутаты Киевсовета от других политических сил. Например, Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Николай ТОМЕНКО, Богдан ГУБСКИЙ, Сергей ОСЫКА, Дмитрий ТАБАЧНИК, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, Виталий ЯРЕМА, Николай ТОЛМАЧЕВ и их коллеги, которые сегодня являются народными депутатами, министрами и заместителями министров, руководителями банков и строительных компаний», - отметил председатель фракции Блока Черновецкого. - Мы также будем рады увидеть реально работающими с лопатами и граблями в руках, кандидатов в мэры Киева Александра ТУРЧИНОВА, Василия ГОРБАЛЯ, Виталия КЛИЧКО, Николая КАТЕРИНЧУКА, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО и еще полторы сотни других кандидатов».

По словам депутата Киевсовета, Блок Леонида Черновецкого готов обеспечить всех желающих кандидатов во власть садовым инвентарем и мешками для мусора.

«Мы готовы каждому из кандидатов, желающих попасть в киевские органы власти, обеспечить «орудие труда» для участия в весенней «толоке». Киевляне ждут от них конкретной работы, а не политического пустословия», - заявил Денис КОМАРНИЦКИЙ.