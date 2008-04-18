В Европе считают нонсенсом принятие Конституции без парламента

Заместитель секретаря Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ считает, что Конституция не может приниматься на референдуме без участия парламента.

Об этом он заявил сегодня в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН в Страсбурге.

“Это не нормально, поскольку Конституция должна получить поддержку соответствующей части депутатов парламента”, - сказал Т.МАРКЕРТ.

В то же время, комментируя европейскую практику, заместитель секретаря Венецианской комиссии отметил, что в некоторых европейских странах предусмотрена возможность принятия всех остальных (кроме Конституции – УНИАН) законов на референдуме без участия парламента.

“Однако для этого должен существовать специальный закон о референдуме”, - сказал Т.МАРКЕРТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный суд Украины постановил, что принятые на всеукраинском референдуме решения являются окончательными, и не требуют какого-либо утверждения, в том числе Верховной Радой Украины.

Венецианская комиссия – Европейская комиссия за демократию через закон - является консультативным органом Совета Европы по конституционным вопросам.