В Европе считают нонсенсом принятие Конституции без парламента
Венецианская комиссия критикует решение КСУ
Заместитель секретаря Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ считает, что Конституция не может приниматься на референдуме без участия парламента.
Об этом он заявил сегодня в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН в Страсбурге.
“Это не нормально, поскольку Конституция должна получить поддержку соответствующей части депутатов парламента”, - сказал Т.МАРКЕРТ.
В то же время, комментируя европейскую практику, заместитель секретаря Венецианской комиссии отметил, что в некоторых европейских странах предусмотрена возможность принятия всех остальных (кроме Конституции – УНИАН) законов на референдуме без участия парламента.
“Однако для этого должен существовать специальный закон о референдуме”, - сказал Т.МАРКЕРТ.
Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный суд Украины постановил, что принятые на всеукраинском референдуме решения являются окончательными, и не требуют какого-либо утверждения, в том числе Верховной Радой Украины.
Венецианская комиссия – Европейская комиссия за демократию через закон - является консультативным органом Совета Европы по конституционным вопросам.