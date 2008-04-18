Партия регионов завтра перестанет жить по марксизму
19 апреля Янукович проведет съезд
Партия регионов на своем съезде 19 апреля намерена утвердить левоцентристскую идеологию.
Об этом сообщил народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (Партия регионов) в интервью газете “Україна молода” (№ 74 от 18 апреля 2008 года).
“Мы решили четко сформулировать тезис относительно идеологического направления Партии регионов. В мире есть очень влиятельные партии, которые не вписываются в четкое разграничение левые - правые. Это только у нас постоянно доказывают, что третьего не дано - до сих пор живем по марксизму. “Регионы” избрали левоцентризм, за которое государство, во-первых, берет на себя максимальную ответственность за социальную политику, а во-вторых, сохраняет за собой определенные рычаги влияния на экономические процессы - не прямые, но существенные”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.
По его словам, Партия регионов также планирует присоединиться к Европейской социалистической партии. “Кстати, показательно, что у нас на съезде будет делегация Европейской социалистической партии, о присоединении к которой мы будем вести речь”, - добавил он.
При этом Т.ЧОРНОВИЛ считает, что левоцентристская идеология не противоречит наличию в партии многих представителей мощного капитала. “Шведские социалисты тоже имеют большую часть серьезного капитала, который работает в рамках левоцентристской модели. Евросоциализм отличается от популистского советского тем, что предусматривает: деньги на социальные программы не падают с неба, а поступают от бизнеса, который их должен заработать. В европейской социалистической доктрине государство, создавая в другом благоприятные условия для развития бизнеса, при этом берет из него для обеспечения широких социальных программ большие налоги, но, безусловно, полностью открыто”, - объяснил депутат.
В то же время, Т.ЧОРНОВИЛ убежден, что Партия регионов должна была избрать правоцентристскую идеологию. “По моему личному мнению, мы должны быть правоцентристами. Но я оказался в меньшинстве. Но это можно стерпеть, поскольку европейский социализм все равно намного правее, нежели украинские либералы. И это, по крайней мере, лучше, чем как в БЮТ: то они крайние правые, то левеют и вступают в Социнтерн, то опять стали правыми”, - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.