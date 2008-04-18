Партия регионов завтра перестанет жить по марксизму

Партия регионов на своем съезде 19 апреля намерена утвердить левоцентристскую идеологию.

Об этом сообщил народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (Партия регионов) в интервью газете “Україна молода” (№ 74 от 18 апреля 2008 года).

“Мы решили четко сформулировать тезис относительно идеологического направления Партии регионов. В мире есть очень влиятельные партии, которые не вписываются в четкое разграничение левые - правые. Это только у нас постоянно доказывают, что третьего не дано - до сих пор живем по марксизму. “Регионы” избрали левоцентризм, за которое государство, во-первых, берет на себя максимальную ответственность за социальную политику, а во-вторых, сохраняет за собой определенные рычаги влияния на экономические процессы - не прямые, но существенные”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, Партия регионов также планирует присоединиться к Европейской социалистической партии. “Кстати, показательно, что у нас на съезде будет делегация Европейской социалистической партии, о присоединении к которой мы будем вести речь”, - добавил он.

При этом Т.ЧОРНОВИЛ считает, что левоцентристская идеология не противоречит наличию в партии многих представителей мощного капитала. “Шведские социалисты тоже имеют большую часть серьезного капитала, который работает в рамках левоцентристской модели. Евросоциализм отличается от популистского советского тем, что предусматривает: деньги на социальные программы не падают с неба, а поступают от бизнеса, который их должен заработать. В европейской социалистической доктрине государство, создавая в другом благоприятные условия для развития бизнеса, при этом берет из него для обеспечения широких социальных программ большие налоги, но, безусловно, полностью открыто”, - объяснил депутат.

В то же время, Т.ЧОРНОВИЛ убежден, что Партия регионов должна была избрать правоцентристскую идеологию. “По моему личному мнению, мы должны быть правоцентристами. Но я оказался в меньшинстве. Но это можно стерпеть, поскольку европейский социализм все равно намного правее, нежели украинские либералы. И это, по крайней мере, лучше, чем как в БЮТ: то они крайние правые, то левеют и вступают в Социнтерн, то опять стали правыми”, - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.