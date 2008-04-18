Яценюк предлагает, мягко говоря, разойтись

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает закрыть утреннее заседание парламента, поскольку фракции не пришли к согласию в вопросе дальнейшей работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании ВР.

По словам спикера, во время встречи лидеров фракций лидеры фракций коалиции настаивали на рассмотрении вопроса относительно досрочных выборов мэра Харькова и горсовета, а Партия регионов выступает категорически против этого.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сначала предложил рассмотреть социальные законопроекты, а уже потом блокировать трибуну парламента.

По его словам, лидеры фракций не согласились на это предложение.

«Для того, чтобы не устраивать в стенах парламента физического противостояния, будет логично, мягко говоря, разойтись», - сказал А.ЯЦЕНЮК.