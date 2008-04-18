Яценюк собрал представителей всех пяти фракций

09:54, 18 апреля 2008
Политика
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Депутаты ищут пути взаимопонимания

Арсений Яценюк
В Верховной Раде проходят консультации относительно нормализации работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, в консультациях принимают участие представители всех пяти фракций и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Консультации начались в 9.30.

 

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