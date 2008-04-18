Яценюк собрал представителей всех пяти фракций
09:54, 18 апреля 2008Политика
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Депутаты ищут пути взаимопонимания
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.
По ее словам, в консультациях принимают участие представители всех пяти фракций и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Консультации начались в 9.30.
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