Регионалы Буковины обвиняют Тимошенко в политических репрессиях

Регионалы Буковины просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вмешаться в кадровую политику правительства Юлии ТИМОШЕНКО, обвиняя его в политических репрессиях на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, депутатские фракции Партии регионов в областном, городском и районных советах Черновицкой области обратились к Президенту с просьбой вмешаться в течение событий, связанных с кадровой политикой, которую осуществляет нынешнее правительство, в том числе и на Буковине.

В частности, они считают неправомерным действия министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия ФИЛИПЧУКА, который освободил от должности начальника Государственной экологической инспекции в Черновицкой области, их однопартийца, депутата Черновицкого городского совета Василия ДУТЧАКА.

Депутаты-регионалы обращают внимание Президента на то, что В.ДУТЧАК «пользуется авторитетом на Буковине, о чем свидетельствует избрание его депутатом городского совета трех созывов». «Его работа на должности начальника Государственной экологической инспекции в Черновицкой области нашла полную поддержку у председателя ОГА Владимира КУЛИША, а по результатам деятельности в 2007 году Черновицкая госэкоинспекция заняла одно из лучших мест в Украине», - идет речь в обращении.

Буковинские регионалы также предупреждают, что действия правительства Ю.ТИМОШЕНКО будут воспринимать как «политические репрессии против Партии регионов» и будут требовать соответствующего правового реагирования на такие факты, а «противоправное кадровое решение» министерства по увольнению В.ДУТЧАКА местные регионалы обжалуют в суде.

Министр Г.ФИЛИПЧУК подписал приказ об освобождении В.ДУТЧАКА от должности начальника Государственной экологической инспекции в Черновицкой области 31 марта этого года. В это время В.ДУТЧАК находился на стационарном лечении. Кроме депутатов-регионалов, за В.ДУТЧАКА вступились почти 40 общественных экологических организаций Буковины, которые выдвинули требование к министру упразднить свой приказ и оставить на должности известного специалиста.