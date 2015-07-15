В США довольны украинскими реформами энергетического сектора

Об этом шла речь во время пятого ежегодного Диалога по вопросам энергетической безопасности, который состоялся в Вашингтоне под председательством специального посланника Госдепа США по вопросам международной энергетики Амоса Хоштейна и министра энергетики Украины Владимира Демчишина, пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

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"Представители власти США приветствовали реформы, введенные в энергетическом секторе Украины на сегодняшний день, и выразили намерение работать с украинской стороной и международными партнерами по укреплению реформ, а также с целью повышения энергетической безопасности Украины", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты "твердо поддерживают усилия Украины по развитию внутреннего производства энергии и диверсификации энергоисточников".

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Американская и украинская стороны договорились продолжить постоянный продуктивный диалог по вопросам энергетики.