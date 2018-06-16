Неделя в цифрах

1 десантный корабль «Бизон», 6 боевых самолетов, 8 вертолетов, 18 ракетных установок, 23 танка, 28 современных БТРов и более 27 000 единиц огнестрельного оружия Украина продала за границу в 2014 году, говорится в отчете Государственной службы экспортного контроля.

2 украинских города – Краматорск и Славянск – отметили годовщину освобождения от оккупации российско-террористическими войсками.

3,5% населения Украины являются бедными по абсолютным критериям, говорится в проекте Национального доклада «Цели развития тысячелетия. Украина: 2000-2015», подготовленном при поддержке Программы развития ООН в Украине Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины и Министерством экономического развития и торговли. В 2000 году этот показатель составлял 11,9%.

6 очагов возгорания торфа на площади 7,7 га зафиксированы в Киевской области, сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в регионе. Спасатели ликвидируют пожары торфа в Бородянском, Иванковском, Вышгородском, Киево-Святошинском районах и в Ирпенской зоне Киевской области.

8% граждан Украины поддерживают идею федеративного устройства страны, свидетельствуют данные майского опроса Центра Разумкова. В то же время, 35% украинцев поддерживают развитие унитарного государства с расширением полномочий регионов, 19% выступают за сохранение нынешней модели.

9 человек пострадали в результате перестрелки в Мукачево, сообщают в управлении здравоохранения Закарпатской ОГА. В ЦРБ Мукачево находятся семеро пострадавших – охранник, криминалист, двое бойцов роты спецназа и трое случайных прохожих. Наиболее сложные ранения, по данным врачей, у охранника, который получил огнестрельное ранение головы. Еще двое правоохранителей находятся в медучреждениях Ужгорода.

10 украинцев были освобождены из плена боевиков, сообщают в Администрации президента. Среди них 2 гражданских и 8 военнослужащих. В то же время, по информации уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, в плену у боевиков остаются 245 украинцев. Кроме того, 11 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах.

16 высших учебных заведений третьего и четвертого уровня аккредитации, а также 10 научных учреждений, были эвакуированы с Донбасса, сообщают в парламентском комитете по вопросам науки и образования.

25 достопримечательностей разных стран признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Решение о внесении новых объектов в список принял Комитет Всемирного наследия в рамках 39-й сессии в Бонне. В частности, впервые в списке ЮНЕСКО оказались достопримечательности Сингапура и Ямайки.

42% россиян готовы отказаться от свободы слова и посещения других стран, если государство гарантирует им нормальную зарплату и приличную пенсию, говорится в социологическом исследовании «Левада-центра». Против ограничения свободы слова и перемещения выступили 49% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.

117 российских артистов, которые, по данным Министерства инфраструктуры Украины, могут представлять угрозу национальной безопасности Украины, попали в список, переданный Минкультом в СБУ, сообщают в министерстве.

160 км составит длина стены, которая должна помешать проникновению боевиков «Исламского государства» на территорию Туниса, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на премьер-министра Туниса. Сооружение планируют построить до конца 2015 года.

350 украиноязычных классов из 400 были закрыты в Крыму после аннексии полуострова Россией, сообщает общественная организация «Крымский центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом». По информации активистов, единственная украинская гимназия фактически русифицирована.

500 компаний, как минимум, приостановили торги своими бумагами на китайских биржах, сообщают иностранные СМИ. На текущей неделе индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 6,4%, а индекс CSI300, включающий крупнейшие компании в Шанхае и Шэньчжэне, рухнул на 6,7%. Всего с середины июня акции китайских компаний подешевели на 30%.

1 930 военных Вооруженных сил Украины погибли на востоке Украины за время проведения АТО, сообщают в департаменте социальной и гуманитарной политики Минобороны. Семьи 1593 человек получили единоразовое пособие в размере 609 000 гривен.

4 300 лет может составлять возраст археологической находки, обнаруженной в Запорожье на острове Хортица, сообщают археологи. По информации ученых, каменный комплекс эпохи ранней бронзы с захоронением мужчины – жреца, возможно, вождя или идейного лидера племени - датируется III тыс. до н.э.

6 000 гражданам России украинские пограничники отказали во въезде в Украину в первом полугодии 2015 года, сообщают в Государственной пограничной службе. С начала года в пропуске через государственную границу Украины было отказано свыше 25 000 человек. За незаконное пересечение границы было задержано почти 11 000 человек.

7 062 военнослужащих награждены орденами и медалями за время проведения АТО, 1 344 из них – посмертно, сообщают в Минобороны. В частности, орденом «За заслуги» награждены двое военнослужащих, орденом Богдана Хмельницкого разных степеней – 866 участников АТО, орденом «За мужество» – 553 участников, орденом Даниила Галицкого – 67, медалью «Защитнику Отечества» награждены 3 203 участника АТО.

140 000 тонн продуктов питания, почти 170 000 литров водочных изделий и более 31 500 пачек табачных изделий задержали украинские пограничники на линии разграничения в зоне проведения АТО за 6 месяцев 2015 года, сообщают в Государственной пограничной службе. Всего было задержано товаров на сумму более 223 миллионов гривен.

1 369 644 человека стали вынужденными переселенцами в Украине, сообщают в Министерстве социальной политики. Из 415 000 семей, которые обратились за назначением денежной помощи, такую помощь получили 335 000 семей. В общей сложности, им перечислено 1,62 млрд гривен.

15 000 000 долларов помощи для организации патрульных полицейских сил в Украине предоставят Соединенные штаты Америки, сообщают в посольстве США в Украине.

1 000 000 000 долларов США для закупки импортного природного газа будет находиться на счетах специального стабилизационного энергетического фонда, который Украина планирует создать до конца 2015 года, говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров. Согласно документу, формирование стабилизационного фонда осуществляется «Нафтогазом Украины» в соответствии с договорами, заключенными с внешними кредиторами, под государственные гарантии.

10 264 000 000 долларов США составил объем международных резервов Украины в июне, сообщают в Национальном банке Украины. Нацбанк отмечает, что рост международных резервов Украины произошел несмотря на необходимость осуществления значительных платежей по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Маргарита Андреева