Пограничники в зоне АТО за полгода задержали товаров на более 223 млн гривен

С начала года, за шесть месяцев 2015, на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) пограничники задержали товаров на сумму более 223 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудники Госпогранслужбы продолжают комплекс мер по препятствованию незаконному перемещению товаров на подконтрольную боевикам территорию.

Так, вдоль линии разграничения сотрудники ГПС постоянно задерживают автомобили и поезда, которыми нарушители пытаются перевезти без надлежащих документов, скрыто или в объезд контрольных пунктов въезда-выезда тысячи тонн товаров народного потребления, продуктов питания, угля, водочных и табачных изделий, металла и т.д.

"Только с начала года подразделениями Государственной пограничной службы во взаимодействии с правоохранительными и исполнительными органами были задержаны более 140 тысяч тонн продуктов питания, в том числе овощей и фруктов, почти 170 тысяч литров водочных изделий и более 31,5 тысяч пачек табачных изделий", - говорится в сообщении.

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Кроме того, за незаконное перемещение было не пропущено больше 155 тысяч тонн строительных материалов, почти 20 тысяч тонн металла и руды и более 30 тысяч тонн угля.

"Всего за 6 месяцев этого года было прекращено вывоз товаров на общую сумму более 223 миллионов гривен", - отметили в ГПС.