Катеринчук нацелился на 80% Кличко, 20% Турчинова и 10% Черновецкого

Претендент на должность Киевского городского председателя от Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что единственной проблемой перевыборов в столице является отсутствие законодательства о проведении выборов в два тура, а не большое количество кандидатов на должность мэра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время подачи документов в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в мэры Киева.

«Я считаю, что единственная проблема, которая на сегодняшний день существует с этими выборами, – это не большое количество зарегистрированных кандидатов, а отсутствие четкого закона о двух турах», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он подчеркнул, что изменения к существующему законодательству о местных выборах уже поддержали БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Н.КАТЕРИНЧУК убежден, что Верховная Рада сможет в ближайшие две недели принять соответствующие изменения к законодательству. В свою очередь, Президент подпишет этот закон, что позволит киевлянам сделать осознанный выбор.

Система выборов мэра в два тура, по его словам, «может навсегда отстранить команду Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от власти в Киеве».

«Уверен, что голосов в Верховной Раде хватит для принятия изменений, потому что иначе все останется так, как есть, а это - неуважение к киевлянам», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его мнению, большое количество кандидатов и их программы – это все на пользу киевлянам. Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что его баллотирование - это одна из позиций, которую должны услышать жители столицы.

Н.КАТЕРИНЧУК отказался оценивать шансы на победу кандидата БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, поскольку считает, что это должны делать киевляне.

На вопрос, существуют ли какие-то условия, при которых он может согласиться снять свою кандидатуру с выборов мэра столицы, Н.КАТЕРИНЧУК сказал: «Нет никаких условий, при которых я могу снять свою кандидатуру. До конца будем идти и получим положительный результат».

В то же время, на вопрос, какой процент он планирует получить на выборах, в частности, в Киевсовет, Н.КАТЕРИНЧУК ответил: «достаточный, чтобы влиять на политику в Киевсовете».

Относительно того, не считает ли он, что может отобрать проценты у другого рейтингового кандидата Виталия КЛИЧКО, Н.КАТЕРИНЧУК сказал: «Наши исследования не подтвердили того, что я забираю какую-то часть голосов у КЛИЧКО».

В то же время, Н.КАТЕРИНЧУК уверенно и с улыбкой заявил: «Я у него заберу 80%, а также заберу у БЮТ 20%, и еще 10% - у ЧЕРНОВЕЦКОГО. Я у всех забираю, потому что наша программа, наша позиция будут полезными для киевлян».