Терещука повторно назначили начальником киевской милиции

Об этом сам Терещук написал на своей странице в Facebook.

"Двигаясь в сторону максимальной открытости, персонально информирую вас, что министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым подписан приказ, согласно которому меня повторно назначили начальником ГУМВД Украины в городе Киеве", - говорится в его сообщении.

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Кроме того, Терещук пообещал максимально погрузиться в рабочие процессы, информировать общественность о результатах работы, а также по возможности оперативно реагировать на обращения.

За минувшие выходные мы наблюдали большое количество положительных отзывов о киевской Патрульную службу. Имею надежду, что тепе... Posted by Александр Терещук on 6 Июль 2015 г.

5 июня премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Кабмина заявил об увольнении начальника киевской милиции Терещука в порядке люстрации.

Как сообщал УНИАН, Терещук возглавил Главное управление МВД Украины в городе Киеве 23 июля 2014 года.