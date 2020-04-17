Кабмин не знает, что делать с кризисом в Украине - нардеп (видео)

Также депутат напомнил, что сегодня в Украине самые высокие ставки по кредитам на постсоветском пространстве.

Нардеп Игорь Палица считает, что правительство Украины вообще не знает, что делать с кризисом и как уберечь страну от катастрофы после карантина.

Об этом народный избранник заявил в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

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"Мы уже месяц ждем от Кабмина программу действий правительства. Они нам обещают каждый понедельник, что сейчас предоставят", - подчеркнул он.

"Все, что сегодня смогло правительство сделать, это то, что на сегодня в Украине электроэнергия — самая дорогая в Европе. Это свидетельствует о том, что наши промышленные предприятия не будут конкурентоспособными. То есть они не смогут сохранить даже уже имеющиеся рабочие места", - подчеркнул Палица.

Также он заявил, что сегодня в Украине самые высокие ставки по кредитам на постсоветском пространстве. "То есть мы не сможем кредитовать бизнес, который бы мог создать рабочие места", - добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, размер кредитного портфеля по обновленной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» оценивается в 35 млрд грн, именно такой объем средств потенциально смогут получить микро- и малые предприниматели по предварительным оценкам специалистов.