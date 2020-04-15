Бизнесмен скрывается, а его дело "бегает": СМИ рассказали о "прогрессе" в расследовании по Дыминскому

Уголовное дело против бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП передают между ведомствами, а сам он тем временем скрывается за границей.

Об этом сообщили "Апострофу" СБУ и прокуратура в ответ на запрос.

Так, отмечается, что прогресса в расследовании нет уже 3 года, дело о ДТП на автодороге Львов-Краковец, когда насмерть была сбита молодая женщина, фактически "застряло".

Уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК Украины против Дыминского расследовала Национальная полиция Львовской области, а сам бизнесмен был объявлен в международной розыск - он скрывается в Греции.

В январе 2020 года постановлением генпрокурора Рябошапки дело передано в Главное следственное управление СБУ.

Редакция "Апострофа" обратилась и в СБУ и в Офис Генерального прокурора с запросами о причинах передачи дела, его статуса. Офис Генерального прокурора 4 марта переадресовал запрос в прокуратуру Львовской области, где журналистам ответили, что у них производство было ранее, однако, в связи со сменой подследственности, прокуратура не осуществляет руководство производством, а информация о нем отсутствует. При этом ни сроков, до которых прокуратура осуществляла расследование, ни дат передачи дела, ни того, куда оно передано, прокуратура не указала. Аналогичный ответ предоставили и в СБУ.

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"Материалы запрашиваемого уголовного производства относительно П. Дыминского до февраля 2020 года пребывали в СБУ. Сейчас постановлением заместителя Генерального прокурора подследственность определена за следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области", - говорится в ответе.

Редакция 3 апреля обратилась в Офис Генерального прокурора с повторным запросом.

"Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве №12017140000000650 от 18.08.2017 по подозрению гражданина Д. по ч.2 статьи 286 УК Украины поручено главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство в указанном производстве осуществляется Офисом Генерального прокурора", - сообщили в ГПУ.

Любую другую информацию предоставить отказались, отнеся ее к информации с ограниченным доступом.

В декабре 2017 года Петр Дыминский был объявлен во всеукраинский розыск, а потом - в международный. 19 марта 2019 года двое детективов НАБУ допрашивали его в Афинах в украинском посольстве по другому делу, и он задержан не был, несмотря на то, что должен был. Этот факт, отсутствие реакции государства на него, затянутость расследования вызвали вопросы у журналистов. В результате, с учетом постоянной передачи дел из одной инстанции в другую, их стало еще больше.