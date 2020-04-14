Адвокаты Черновол заявили отвод судье Вовку

Сама экс-народный депутат Татьяна Черновол заявила о конфликте интересов у нее с судьей Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком.

Адвокаты народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол заявили отвод судьи Печерского райсуда Киева Сергею Вовку, который рассматривает ходатайство следователя Государственного бюро расследований о применении к ней меры пресечения в виде домашнего ареста.

Заседания суд транслируется на YouTube-канале "Судебная власть".

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Соответствующее ходатайство об отводе судьи защитники экс-депутата подали в начале заседания суда.

Во время своих выступлений адвокаты отметили, что подозревают, что дело не прошло процедуру автоматического распределения между судьями.

В свою очередь Черновол заявила о конфликте интересов у нее с судьей и поддержала ходатайство защиты.

Судья Вовк объявил перерыв в заседании и заявил, что вопрос его отвода будет решаться другим составом суда.

Заседание перенесено на неопределенный срок.

После заседания Черновол заявила журналистам, что дело против него является «местью».

"Я заявляю отвод судье Вовку ... по причине конфликта интересов. Судья Вовк - это именно тот судья, который в свое время вынес неправосудное решение в отношении Юрия Луценко. Дальше - вместе с Луценко, когда он был в должности генпрокурора, мы конфисковали полтора миллиарда долларов средств Януковича, и эта конфискация завершилась победой - средства пошли в госбюджет", - сказала экс-депутат.

Она добавила, что привлечение ее к ответственности - это "попытка отомстить" ей за конфискацию этих средств.

"Соответственно, здесь просто прямой конфликт интересов, поэтому я была вынуждена заявить об отводе судьи", - отметила Черновол.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

В ГБР сообщили, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в которой находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, находившийся в помещении партийного офиса.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Позже в ГБР сообщили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 14 апреля, во время допроса в ГБР Черновол отказалась давать следователям какие-либо показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.