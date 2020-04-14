Разумков рассказал, как можно за неделю-полторы рассматривать "намеренно затянутые" законопроекты

Он отмечает, что в случае поступления к законопроекту слишком большого количества поправок будет предлагаться специальная процедура.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что изменения в парламентский Регламент дадут возможность за неделю-полторы рассмотреть любой законопроект, который "намеренно был затянут".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос, когда в парламенте может состояться рассмотрение законопроекта о банковском регулировании во втором чтении, и что необходимо делать с проблемой подачи к законопроектам избыточного количества поправок.

"Сегодня точную дату назвать, когда будет рассматриваться этот законопроект в стенах Верховной Рады Украины, будет достаточно трудно", - сказал Разумков и напомнил, что к законопроекту было подано более 16 тысяч поправок.

Он высказал мнение, что такое значительное количество поправок направлено на затягивание процесса рассмотрения законопроекта.

Спикер отметил, что законопроект может быть рассмотрен в сессионном зале только после того, как профильный комитет определится с поправками, которые поддерживает или рекомендует отклонить.

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"Сегодня есть несколько параллельных процессов и дискуссий, которые существуют в Верховной Раде. Это и изменения в Регламент, и пожалуй, это одно из главных предложений, которое есть сегодня... Есть те изменения в Регламент, которые были задекларированы еще в начале нашей работы фракцией "Слуга народа". Я имею в виду законопроект №1043", - сказал Разумков.

Он добавил, что в этом уже принятом в первом чтении законопроекте есть "неплохие предложения", которые позволят создать процедуру, которая позволит за "около неделю-полторы рассмотреть любой законопроект, который намеренно был затянут".

"То предложение, которое сегодня есть в комитете... Если больше 500 правок, если правки в 5 раз превышают количество статей или пунктов законопроекта, - после того, как сводная таблица, применяется процедура сбора 150 подписей. После этого этот вопрос рассматривается на заседании Верховной Рады Украины. Если за него голосует 226, то каждая депутатская фракция и группа может предоставить... по 5 правок и предложений в профильный комитет, которые не были учтены", - сказал Разумков и добавил, что внефракционные депутаты могут настаивать на рассмотрении одной своей неучтенной поправки.

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Далее профильному комитету предоставляется двое суток для возведения таблицы с этими поправками уже учтенными комитетом.

"Таким образом, по оценкам коллег, это может занять от 1,5 до 3 часов рассмотрения вопроса", - подытожил председатель ВР.