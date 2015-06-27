Кабмин назначил Юлию Ковалив первым заместителем Абромавичуса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом новый заместитель министра будет курировать реформу антимонопольного законодательства, работу с финансовыми донорами и привлечение инвестиций в страну.

На первом этапе работы Ковалив будет иметь несколько приоритетных заданий, среди которых завершение работы над экономической стратегией страны, разработка законодательных инициатив по обеспечению конкурентной среды в экономике и создание механизма координации донорской помощи.

Кроме того, в сферу ее компетенции перейдут департаменты, занимающиеся макроэкономическим прогнозированием, реформой сферы интеллектуальной собственности и развитием инвестиционного климата.

«Как и для любого другого топ-менеджера, для меня главное - формирование команды из игроков, каждый из которых готов тяжело работать для достижения общей цели. Юлия поразила меня тем, что смогла отработать такую тяжелую тему, как энергетический рынок. С другой стороны, у нее есть значительный опыт управления сложными процессами, а первый заместитель министра должен заниматься этим большую часть времени. Собственно, именно времени у нас крайне мало, поэтому ей придется показывать результат очень скоро», - передает пресс-служба ведомства слова министра Айвараса Абромавичуса.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли 14 мая разорвало отношения с советником министра Сашей Боровиком, который в феврале был представлен как кандидат на должность первого заместителя.

Ранее Абрмомавичус совместно с группой экспертов начал подготовку экономической стратегии Украины, работа над который должна быть завершена к концу июня.

Справка УНИАН. В рамках своей работы в Национальной комиссии по регулированию энергетики Ковалив решала проблему монополии на рынке энергоносителей, а ее ключевым достижением стала разработка, согласование и сопровождение закона Украины "О рынке газа", который значительно либерализовал эту отрасль. Вместе с членами правительства Ковалив вела переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и отвечала за запуск процесса разделения естественных монополий на рынке газа.

Первый заместитель главы Минэконморазвития получила образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", Национальной академии при президенте Украины и посещала краткосрочные тренинговые программы в Гарвардском университете и Европейской комиссии.