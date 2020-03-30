Рада приняла закон о заседаниях комитетов в режиме видеоконференции

Заседание комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, считается полномочным при условии удаленного (с помощью служебного планшета) присоединения к участию в таком заседании более половины от утвержденного ВР состава членов комитета.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" (№3277).

Читайте такжеРада разрешила лечить COVID-19 незарегистрированными в Украине средствамиКак передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 319 народных депутатов при минимальном необходимом количестве в 226. Решение было принято с технико-юридическими правками и замечаниями профильного комитета.

Законом устанавливается, что в течение установленного Кабинетом министров карантина для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19, организация работы комитетов осуществляется на основе положений этого закона с рядом особенностей.

Речь идет о том, что планы работы, расписания заседаний и повестки дня заседаний комитетов сообщаются народным депутатам - членам соответствующих комитетов секретариатами комитетов через единую автоматизированную систему работы с документами в ВР.

Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном сайте Верховной Рады, с предварительного согласия большинства от утвержденного ВР количественного состава комитета, направленного председателю такого комитета с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированной электронной подписи.

Согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым депутатом отдельно путем направления персонального письма в адрес председателя комитета.

Повестка дня заседания комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, и запланированные для рассмотрения на таком заседании проекты актов, направляются членам соответствующего комитета секретариатом такого комитета безотлагательно, но не позднее чем за три часа до начала заседания, с использованием единой автоматизированной системы.

Заседание комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, считается полномочным при условии удаленного (с помощью служебного планшета) присоединения к участию в таком заседании более половины от утвержденного Верховной Радой состава членов такого комитета.

Голосование на заседании комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, осуществляется членами комитета лично и открыто путем поднятия рук и высказывания своей позиции "за", "против" или "воздержался".

Подсчет голосов при голосовании на заседании комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, осуществляется секретарем соответствующего комитета, а в случае невозможности принять участие в таком заседании секретарем комитета, подсчет голосов осуществляется председательствующим на заседании или другим, определенным им членом комитета.

Акты комитетов, протоколы и стенограммы их заседаний размещаются на официальном сайте парламента. На заседании комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, ведется протокол и стенограмма заседания.

Акты комитетов и протоколы, проведенных в режиме видеоконференции их заседаний, подписываются квалифицированными электронными подписями с последующим оформлением в бумажном виде в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия этого закона.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и действует до отмены установленного Кабмином карантина.

Также предусматривается рекомендовать временным специальным и временным следственным комиссиям ВР осуществлять свою работу с учетом особенностей, определенных настоящим законом для комитетов.

Как сообщал УНИАН, до этого Верховная Рада приняла антикризисный закон.