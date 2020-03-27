Дубилет не будет возвращаться в Кабмин, но обещает довести до конца часть проектов

Экс-министр Кабинета министров «возвращается в родную стихию - в бизнес».

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не будет возвращаться в правительство, но намерен довести до конца часть начатых им проектов на волонтерских началах.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду», - заявил он.

При этом Дубилет отметил, что намерен довести до конца часть начатых им проектов в правительстве на волонтерских началах.

«Буду ими заниматься извне, благо, опыт внедрения iGov как волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию - в бизнес», - отметил он.

«Всем желаю пережить карантин с наименьшими потерями и, конечно, здоровья», - добавил Дубилет.