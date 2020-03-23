Маски, очки и перчатки: депутат рассказала, как будет проходить внеочередное заседание Рады в условиях карантина

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа", сейчас очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти в ВР и проголосовать.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляет, что во время анонсированного внеочередного заседания Верховной Рады народные депутаты будут обеспечены дополнительными средствами защиты: специальными масками, очками и перчатками.

Об этом Кравчук сообщила в эфире одного из информационных телеканалов.

«Верховная Рада не может инициировать чрезвычайное положение. Верховная Рада обязана собраться и рассмотреть этот вопрос в двухдневный срок, но только после того, как будет или решение СНБО, или обращение Кабинета министров, и после этого будет указ президента, где будет четко прописано обоснование введения чрезвычайного положения и конкретно – какие ограничения будут для граждан Украины и для юридических лиц после возможного введения чрезвычайного положения», - отметила она.

По словам Кравчук, сегодня и завтра будет анализироваться информация, поступающая из разных регионов. «Проходят селекторные совещания с мэрами, с председателями ОГА. Сегодня в 15:00 будет еще одно заседание Кабинета министров. Исполнительная власть как раз имеет полную информацию о состоянии и в разных отраслях, и в разных регионах», - сказала она.

Читайте такжеДепутаты не представлены в Совете по эпидемии коронавируса – Разумков

Комментируя то, что часть депутатов боится прийти в сессионный зал парламента из-за ситуации с коронавирусом, Кравчук отметила: «Это очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти и проголосовать. Я думаю, что аппарат Верховной Рады и руководство Верховной Рады обеспечат дополнительные средства защиты, специальные маски, очки, перчатки - это все может быть обеспечено».

«Даже для того, чтобы гипотетически принять законопроект, который временно позволит Верховной Раде работать, голосовать и принимать решения в комитетах в режиме видеоконференции, как это предлагается в законопроекте первого вице-спикера Руслана Стефанчука, то нужно хотя бы раз собраться физически и проголосовать. После этого возможна удаленная работа Верховной Рады», - пояснила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам онлайн-совещания руководителей фракций и групп заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на этой неделе.

В Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.