Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию - журналист о подписанном совместно с боевиками документе

У президента Владимира Зеленского еще есть возможность спасти ситуацию, отказавшись от данного документа, считает Юрий Бутусов.

Подписав соглашение в Минске о создании Консультативного совета с представителями "отдельных районов Украины", Леонид Кучма прямо нарушил Конституцию и закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов, при этом отметив, что у президента Владимира Зеленского еще есть возможность спасти ситуацию, отказавшись от данного документа, пишет Цензор.

Он перечислил пункты Закона, которые нарушаются подписанным в Минске соглашением.

Статья 3. Государственная политика по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях базируется на Конституции и законах Украины, международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, принципах и нормах международного права.

Статья 6. Основными направлениями защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются:

2) принятие мер для освобождения Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации всех незаконно задержанных, удерживаемых граждан Украины;

Статья 7. Российская Федерация как государство-оккупант в соответствии с IV Гаагской конвенцией о законах и обычаях войны на суше и приложения к ней: Положение о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 несет ответственность за нарушение защиты прав гражданского населения.

Факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в порядке, определенном настоящим Законом, устанавливается Министром обороны Украины и Министром внутренних дел Украины путем совместного представления Президенту Украины, исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Статья 13. 3. Настоящий Закон действует без ущерба для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

"Необходим определить весь круг лиц, которые были причастны к этому предательскому сговору в Минске - все они должны быть привлечены к ответственности", - отмечает Бутусов.

"У Владимира Зеленского есть последний шанс спасти свою политическую карьеру - выйти на брифинг и отречься от текста, подписанного Кучмой, осудить и разорвать этот документ. Никаких компромиссов здесь быть не может. Никаких полутонов и оправданий. Или ты гарант выполнения Конституции, суверенитета и, в частности, Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" или ты предатель", - резюмирует журналист.