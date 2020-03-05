"Слуга народа" предложила премьеру сохранить Дубилета в новом Кабмине

По словам первого заместителя председателя фракции, депутаты предлагали Шмигалю определить Дубилету «какую-то особую роль или должность» в составе Кабмина.

Фракция «Слуга народа» предложила премьер-министру Украины сохранить экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в составе правительства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко после заседания фракции, на котором присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Корниенко уточнил, что на заседании фракции прозвучало предложение "сохранить в правительстве господина Дубилета, то есть определить ему какую-то особую роль или должность".

По его словам, премьер-министр ответил, что подумает по этому поводу.

«Это позиция многих депутатов, и я ее разделяю... но Дубилет занимался очень важной историей – реформами реальными, практическими, которые каждый человек на себе испытывал», - добавил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.

В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства. Должность министра Кабинета министров занял Олег Немчинов.