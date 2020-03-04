Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций за нарушение суверенитета Украины

Действие этих санкций должно было завершиться 15 марта 2020 года.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение о продлении на следующие полгода санкций против 175 человек и 44 организаций из-за нарушения суверенитета Украины.

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Об этом представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий сообщил в Facebook.

"Комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление санкций против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. Это решение особенно ценно накануне 6-й годовщины оккупации Крыма и демонстрирует единство ЕС по политике непризнания. Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом", - отметил Точицкий.

Как сообщал УНИАН, соответствующие санкции впервые были введены в 2014 году, и последующие каждые полгода их действие продлевалось. Также список индивидуальных санкций пополнялся новыми именами из-за продолжающегося нарушения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Последний раз санкции продлевали на полгода 12 сентября 2019 года - до 15 марта 2020 года.