ЕС рассматривает возможность введения "киберсанкций" против России – Bloomberg

Процесс введения такого типа санкций может длиться до двух месяцев.

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против российских и китайских юридических лиц из-за кибератак, что признает усиление тревоги европейцев в сфере сетевой безопасности.

Об этом пишет Bloomberg. Переговоры по этому поводу начинаются уже на этой неделе, подтвердили изданию сразу пять информированных дипломатов. Лишь двое из них признались, что объектами санкций являются российские и китайские группы.

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Вместе с тем, о зафиксированных случаях кибервмешательства узнать не удалось. Информированные источники это деликатно умалчивают.

Отмечается, что такой шаг станет первым применением так называемого режима «киберсанкций ЕС» – набора инструментов, заключающегося, например, в запрете въезда, заморозке активов и др.

Принятие санкций требует единогласной поддержки 27 членов ЕС. По словам одного из дипломатов, весь процесс, в частности обсуждение экспертов и его рассмотрение странами ЕС, может длится в течение нескольких месяцев.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против России за аннексию Крыма.