Провокация РФ: Аваков отреагировал на задержание Интерполом экс-комбата "Айдара" Мельничука

По словам министра, по дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы Мельничук смог вернуться домой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал очередной провокацией РФ с использованием инструментов Интерпола задержание в Греции бывшего народного депутата, экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении министра.

«Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации криминальной полиции (МОКП) Интерпол для незаконного преследования в других странах мира наших граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины», - говорится в заявлении.

Аваков отметил, что очередная такая провокация совершена правоохранительными органами РФ в отношении Мельничука, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области РФ.

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МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости злоупотребления инструментами МКОП Интерпол согласно ст. 3 Устава этой организации, запрещающий политически мотивированное преследование лиц.

По словам министра, по дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы Мельничук смог вернуться домой.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, 1 марта в Греции задержали бывшего народного депутата, экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.