Корбан рассказал, почему решил идти в депутаты по округу на Черниговщине

Об этом он рассказал в интервью газете "Метро Плюс".

"Сегодня в парламенте я принесу больше пользы, чем, если буду бездельничать – это раз. Потому что округ освободился – это два. Ну и в-третьих, Черниговская область – такая же приграничная, как и сегодня Днепропетровская, разница невелика", - сказал он.

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Корбан также считает, что имеет равные с конкурентом шансы пройти в парламент по округу в Черниговской области.

"У нас есть политические амбиции, и мы будем их реализовывать. Потому что, если мы потеряем страну, мы потеряем все", - подчеркнул бывший заместитель председателя Днепропетровской областной госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, Корбан принял решение баллотироваться в народные депутаты в избирательном округе №205 в Черниговской области.

"Я принял решение идти в политику. Решение вполне осознанное, окончательное и, как говорят, обжалованию не подлежит. Буду бороться за мандат народного депутата Украины в избирательном округе № 205 Черниговской области... Я буду выдвигаться на Черниговщине. Но это не означает, что я оставляю Днепр. Это означает, что я хочу перемен не в одной области, а по всей Украине, в каждом доме", - сообщил он.