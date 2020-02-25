В СНБО не исключают военного вторжения России в Беларусь

Такую угрозу секретарь СНБО считает "довольно мощной".

В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают возможности военного вторжения России на территорию Беларуси.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

Беларуси, по его словам, грозит такая же оккупация, которую РФ совершила в отношении части Донбасса.

"Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем" [россияне] сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому, я не исключаю, что там также может быть вторжение", - считает Данилов.

Читайте такжеСекретарь СНБО Украины уверен, что мы еще увидим развал России

Как сообщал УНИАН, ранее возможность войны между Беларусью и РФ не исключил глава украинского МИД Вадим Пристайко. "Конечно, я все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойные и терпеливые. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми - и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается? ", - сказал Пристайко.