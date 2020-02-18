Руководителя Мюнхенской конференции внесли в "Миротворец"

Авторы инициативы обвиняют Ишингера, в частности, в пророссийской позиции и покушении на суверенитет Украины.

Руководителя Мюнхенской безопасностной конференции Вольфганга Ишингера, который подписал разработанный в соавторстве с Россией "мирный план" для Украины, внесли в базу "Миротворца".

Об этом говорится на сайте ресурса.

Читайте такжеАваков рассказал, как будут работать совместные патрули на Донбассе

Авторы инициативы обвиняют Ишингера в пророссийской позиции и покушении на суверенитет Украины, участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины и манипулировании значимой информацией.

Как известно, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ, который позже был удален, но впоследствии вновь опубликован. В документе отмечалось, что его подписантами были председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, а также трое украинских экспертов - Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

В документе не шла речь о военном нападении России на Украину и об оккупации украинских территорий.

Документом предусматривалось постепенное снятие санкции с России при условии пошагового выполнения Минских соглашений и начала всеобъемлющего диалога в Украине относительно национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.

Позже Ишингер пояснил журналистам, что Европа не должна принимать отдаление России и должна усиливать с ней диалог, держать двери открытыми - несмотря на действия в Сирии, Грузии, Украине. Также он удивился, почему документ вызвал такой резонанс.