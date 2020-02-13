Ляшко подал в суд на Кабмин и "Нафтогаз": требует вернуть выплаченные премии и не платить новые

Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева.

Бывший народный депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко подал в суд на Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, иск касается премий для руководства компании за победу в Стокгольмском арбитраже. ОАСК сейчас решает вопрос об открытии производства по иску.

"Истец – Олег Ляшко просит суд признать противоправными действия Кабинета министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины", которые заключаются в установлении и выплате, по мнению истца, необоснованных вознаграждений (премий) руководству НАК "Нафтогаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над ПАО "Газпром" и просит воздержаться от совершения действий по их выплате", - говорится в сообщении.

Также Ляшко просит признать противоправной бездеятельность Кабмина, которая, по его мнению, заключается в необеспечении надлежащего контроля за эффективностью управления НАК в связи с установлением и выплатой соответствующих вознаграждений. "Радикал" также просит обязать ответчиков вернуть полученные премии.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Это позволило начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией, который в результате был заключен 30 декабря 2019 года.

14 января 2020 года исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил в Facebook, что премии менеджменту компании за полученные от российского "Газпрома" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины", а также предложил направить 2,9 млрд гривень на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.