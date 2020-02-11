В США призвали Россию уйти с суверенной территории Украины

Американский дипломат Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что РФ не должна мешать Украине развиваться в условиях свободы и демократии.

Представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила, что ее страна призывает Россию уйти с суверенной территории Украины.

Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится 12-13 февраля.

"Мы призываем Россию уйти с суверенной территории Украины и позволить украинцам объединиться и двигаться дальше, поскольку они продемонстрировали, что хотят это делать в условиях свободы и демократии, с соблюдением верховенства права и прав человека" - подчеркнула Хатчисон.

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Также дипломат заверила, что США абсолютно настроены быть полезными для Украины.

Хатчинсон подчеркнула, что на этой неделе на министерской встрече в Брюсселе состоится встреча с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. По ее словам, на этой встрече министры обороны стран-членов НАТО должны укрепить обязательства по отстаиванию суверенных границ Украины.

Напомним, в конце января Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации из-за дестабилизирующих действий против Украины.