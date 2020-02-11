Нардепы протестировали сенсорную кнопку для голосования: пока что - в Киевраде (фото)
Народные депутаты сегодня протестировали сенсорную кнопку для голосования - систему "Рада-4", установленную в сессионном зале Киевского городского совета.
Как сообщили в общественном движении "Честно", в тестировании приняли участие нардепы Олег Макаров ("Голос"), Максим Саврасов ("Европейская солидарность"), Наталья Приходько (ОПЗЖ) и журналисты.
По словам секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, сенсорная кнопка в КГС работает с 2015 года и является надежным предохранителем от "кнопкодавства".
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Во время тестирования его участники попытались повлиять на работу кнопки и "покнопкодавить" с помощью жвачки, скотча, книг, мобильных телефонов.
"Сенсорная кнопка устояла и отреагировала только на прикосновение руки участников голосования", - говорится в сообщении.
В "Чесно" напомнили, что подобную кнопку смонтировали и в сессионном зале парламента - в 2008 году. Однако, с того времени ее не смогли подключить к системе голосования.
Как сообщал УНИАН, Рада на предстоящей сессии может рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство"