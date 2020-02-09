В Украине в этом году запланировано на 10% сократить государственный аппарат - Гончарук

Часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн.

В Украине в этом году запланировано на 10% сократить государственный аппарат.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в эфире ICTV.

Читайте такжеШовковский может возглавить Министерство молодежи и спорта - Гончарук

«В этом году минимум на 10% сократим государственный аппарат. Большая экономия нами предполагается за счет введения IT-инструментов. То есть часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн», - сказал глава правительства.

По его мнению, структура государственных органов должна быть компактной и эффективной.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на следующей неделе отправит на рассмотрение Верховной Рады отчет о своей работе.